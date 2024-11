La nouvelle humiliation inquiétante de Manchester City

Triste soirée pour les Skyblues. Manchester City a subi une nouvelle désillusion en Premier League, concédant une lourde défaite face à Tottenham (0-4) ce samedi. Suivi de près par Chelsea et Arsenal, revenus à un petit point de la deuxième place, le club mancunien devait impérativement s’imposer face à son adversaire du jour pour souffler un peu. Il devra encore attendre. Avec Chelsea et Arsenal qui les talonnent dans la course à la deuxième place, cette défaite pourrait avoir des conséquences majeures sur leurs ambitions pour la fin de saison. D’autant plus que Liverpool, actuel leader avec 28 points et un match en moins, commence, petit à petit, à prendre le large en Championnat.

La suite après cette publicité

Une statistique souligne l’ampleur de cette chute pour Manchester City : cette défaite à domicile est la première depuis novembre 2022 (invaincu en PL depuis 52 matches sur sa pelouse), marquant un tournant indéniable dans la domination de l’équipe à l’Etihad Stadium. Plus inquiétant encore, il s’agit de la cinquième défaite consécutive pour les hommes de Pep Guardiola cette saison, un enchaînement catastrophique qui fragilise davantage l’équipe. Depuis sa victoire contre Southampton (1-0) le 26 octobre dernier, le club s’est incliné face à Bournemouth, Brighton et Tottenham (x2), ainsi que face au Sporting en Coupe d’Europe. En terres lisboètes, le 5 novembre dernier, les hommes de Pep Guardiola avaient également subit une lourde défaite sur le score de 4-1. Après cette fâcheuse rencontre, Bernardo Silva avait exprimé son incompréhension et son inquiétude sur la situation de son équipe : « Il est difficile de trouver les raisons de ce qui nous arrive maintenant, je ne me souviens pas d’avoir perdu trois fois de suite en sept ans et demi passés ici. Nous sommes dans un endroit sombre, tout semble aller dans le mauvais sens ».

Guardiola prolongé mais bientôt menacé ?

De son côté, son entraîneur Pep Guardiola, prolongé par sa direction pour deux années supplémentaires, n’est toujours pas prêt à jeter l’éponge, malgré un constat global tout aussi accablant. « En huit ans, nous n’avons jamais vécu ce genre de situation. Maintenant, nous devons la vivre et la briser en gagnant les prochains matches, surtout le prochain. Aujourd’hui, nous voyons les choses d’une certaine manière, peut-être que dans quelques semaines, nous les verrons différemment » a-t-il indiqué après la rencontre face aux Spurs. Le technicien espagnol a par ailleurs été visé par des chants moqueurs de supporters de Tottenham, qui ont lancé un « Sacked in the morning » (limogé demain matin) lors du troisième but de Pedro Porro.

La suite après cette publicité

Cette série noire met ainsi aujourd’hui en lumière les difficultés actuelles de Manchester City, qui semble incapable de retrouver son niveau de jeu habituel. La défaillance collective et l’absence de solutions offensives sont désormais des problèmes récurrents, que Pep Guardiola n’a pas réussi à résoudre. Un élément de réponse sur ce jeu, en deçà de celui proposé par la formation les années passées, pourrait être l’absence de Rodri, lourdement blessé en début de saison, qui cimentait le milieu de terrain. Le club misera donc probablement sur le prochain mercato hivernal pour renforcer.