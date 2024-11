Manchester City : les coulisses de la prolongation inattendue de Pep Guardiola

Ce fut la bombe de mardi soir sur la planète football. En fin de contrat en juin 2025 et mentionné dans plusieurs rumeurs de départ, Pep Guardiola a bien décidé d’accepter une nouvelle prolongation de contrat d’un an avec une option d’une année supplémentaire. Il avait été suggéré que Guardiola pourrait quitter City à la fin de la campagne aux côtés du directeur sportif Txiki Begiristain, dont le départ - et l’arrivée d’Hugo Viana du Sporting CP en tant que son remplaçant - a été confirmé en octobre. Pour rappel, Pep Guardiola a été nommé à l’Etihad Stadium en 2016 après avoir dirigé Barcelone et le Bayern Munich, remportant 18 trophées au cours de son passage avec le club de Manchester, dont six titres de Premier League et le tout premier triomphe du club en Ligue des champions en 2023. Une annonce officielle confirmant le nouveau contrat est attendue dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Cela change considérablement la situation autour de Manchester City. Bien que l’information ne signifie pas nécessairement une solution immédiate à leur mauvaise forme récente, compte tenu de la situation des multiples blessés, c’est évidemment la nouvelle que le club attendait impatiemment et cela signifie que Pep Guardiola est, neuf ans plus tard, plus engagé que jamais dans le projet des Cityzens. Avec le départ du directeur sportif Txiki Begiristain à la fin de la saison, remplacé par Hugo Viana, le renouvellement de Guardiola contribuera à stabiliser le navire à un moment où une période de changement inévitable s’annonce. D’ailleurs, Hugo Viana avait imposé une deadline à l’ancien coach du FC Barcelone, qui se devait de prendre sa décision avant la période de Noël et du boxing day.

Une décision inattendue qui soulage tout le monde

La prolongation de Pep Guardiola est en effet une bonne nouvelle pour Hugo Viana, qui avait besoin de temps pour planifier la prochaine saison, puisque plusieurs dossiers étaient étroitement liés à l’avenir du tacticien catalan. Les cas de Kevin de Bruyne et İlkay Gündoğan, qui terminent leur contrat en 2025, sans oublier, les expirations de 2026 comme Bernardo Silva, John Stones, Ederson et Kyle Walker. Le fait que Pep Guardiola reste à la tête de Manchester City va donner un sacré coup de main à Viana dans les renégociations, sachant que c’est l’entraîneur qui fixera le modèle de jeu et le profil des renforts. Le futur directeur sportif, qui prendra officiellement ses fonctions l’été prochain, voulait cependant savoir assez rapidement s’il pouvait compter sur l’ancien coach du Bayern. C’est désormais chose faite et tout le monde peut pousser un ouf de soulagement dans les bureaux des Sky Blues. Un apaisement mais jusqu’à quand ? Une épée de Damoclès plane toujours au-dessus du club mancunien.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Daily Mail, Pep Guardiola aurait accepté sa prolongation de contrat, alors même que le club attend l’issue d’un procès concernant ses 115 accusations pour avoir prétendument enfreint les règles financières de la Premier League. Une audience indépendante sur l’affaire a officiellement débuté en septembre, mais le verdict ne devrait pas être rendu public avant le printemps 2025 au plus tôt. Le club de Manchester City est accusé d’irrégularités financières depuis 2009 et la sanction la plus sévère en cas de culpabilité est la relégation. Des déductions de points et des amendes sont également des sanctions potentielles. Les tabloïds britanniques affirment que ce dossier a été au centre des renégociations avec Pep Guardiola et que cela n’a pas gêné le Catalan de 53 ans. Son nouveau contrat ouvre la possibilité que Guardiola puisse gérer Man City en dehors de l’élite ou avec une déduction de points si le club est finalement frappé d’une sanction.