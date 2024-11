Pep Guardiola va prolonger avec Manchester City !

C’était le sujet crispant du côté de Manchester City sur ce début de saison. Architecte du projet mancunien depuis son arrivée à l’été 2016, Pep Guardiola n’avait pas prolongé un bail qui s’achève en juin prochain. Voulant préparer l’avenir, le club anglais souhaitait une réponse rapide afin de pouvoir élaborer au mieux sa planification sportive.

Devant remplacer cet été Txiki Begiristain en tant que directeur sportif des Sky Blues, le Portugais Hugo Viana, espérait savoir au plus vite la volonté de Pep Guardiola comme l’ensemble de l’état major des Citizens. Et si le doute était permis étant donné le long passage de neuf ans du Catalan à la tête de Manchester City, la réponse sera finalement positive.

Pep Guardiola va rester au moins un an de plus

Selon The Athletic, Pep Guardiola vient d’accepter une prolongation avec le club où il a remporté 18 trophées dont 6 Premier League et la Ligue des Champions 2023. Ainsi, il va étendre son bail actuel d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2026 et une option d’un an sera intégrée. De quoi espérer le voir faire 10 à 11 ans minimum à la tête du club anglais.

Les défis seront nombreux pour Pep Guardiola dont l’équipe semble arriver en bout de course avec certains cadres vieillissants ou en fin de contrat prochainement à l’image d’Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, John Stones, Ederson Moraes et Bernardo Silva. Rajeunir l’équipe et continuer à lui transmettre la culture de la gagne, voici l’un des défis de Pep Guardiola. Cette saison, Manchester City est deuxième de Premier League à 5 points de leader Liverpool et se retrouve dixième de la Ligue des Champions.