OM : le complexe du Vélodrome

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a encore perdu des points à l’Orange Vélodrome contre le Racing Club de Strasbourg (2-2). Pourtant, tout était bien parti pour les joueurs d’Igor Tudor puisqu’ils menaient deux buts à zéro jusqu’à la 88e minute et un doublé très inattendu de Jean-Eudes Aholou.

Si on excepte les deux rencontres de Coupe de France contre Rennes (1-0) et contre le Paris SG (2-1), les Phocéens n’ont plus remporté de confrontations dans leur antre depuis le 14 janvier. C’était contre Lorient et c’était mal parti puisque Terem Moffi avait ouvert le score avant que Kolasinac, Sanchez et Veretout donnent la victoire à l’OM.

Tudor a une explication

« On a un stade formidable, qui nous pousse, mais cette atmosphère est peut-être aussi stimulante pour les adversaires, a envisagé le Croate. C’est particulier de jouer au Vélodrome et peut-être que les adversaires jouent mieux chez nous », expliquait ainsi le coach, Igor Tudor il y a quelques semaines.

Car, forcément, le bilan tranche avec celui à l’extérieur. Depuis son match à Montpellier le 2 janvier dernier, l’OM a remporté toutes ses rencontres hors de ses bases, soit sept d’affilée. C’est la meilleure série d’une équipe dans les cinq grands championnats actuellement. Alors forcément, cela se ressent au classement.

L’OM est premier à l’extérieur

Pour l’heure, l’OM est seulement la sixième équipe à l’extérieur avec 24 points pris sur 42 possibles, loin derrière Paris (35) et devancé par Reims (25), son prochain adversaire. À l’extérieur en revanche, les Olympiens ont pris 32 points sur 39 possibles, sont premiers juste devant Paris (31).

Heureusement pour les Marseillais, le calendrier le plus délicat jusqu’à la fin de saison est à l’extérieur avec des déplacements à Lens, à Lyon et à Lille notamment. Mais s’ils veulent conserver leur place de dauphin et donc atteindre leur objectif de qualification directe en Ligue des Champions, il faudra aussi l’emporter à l’Orange Vélodrome, qui affiche complet depuis maintenant 18 matches cette saison.