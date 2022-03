PSG : Sergio Ramos reprendra la compétition après la trêve internationale

Dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco, ce dimanche à 13 heures. L'occasion pour les Parisiens de conforter leur première place en championnat, de confirmer la victoire acquise face aux Girondins de Bordeaux (3-0) et ainsi d'oublier, petit à petit, la débâcle vécue en terres madrilènes lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

En marge de cette rencontre, le PSG vient donc de communiquer son traditionnel point médical. Celui-ci concerne notamment Lionel Messi, en soins depuis 48h pour un syndrome grippal et donc plus que jamais incertain pour affronter les Asémistes. Par ailleurs, Sergio Ramos, bien déterminé à prendre sa revanche après un début d'aventure très compliqué sous le maillot parisien, ne reprendra la compétition qu'après la trêve... Même sort pour Ander Herrera bien qu'il soit désormais guéri de son infection oculaire. Enfin, Juan Bernat s’entraînera normalement avec le groupe la semaine prochaine et Layvin Kurzawa reprendra avec le département performance, lui qui se remet doucement d’une lombalgie.

