Real Madrid : Luka Modric répond aux rumeurs sur son avenir

Au milieu de la valse des transferts que traverse le Real Madrid actuellement, son avenir n’a rien d’assuré. Toujours aussi prépondérant dans la réussite madrilène malgré ses 37 ans, Luka Modric est en fin de contrat dans quinze jours. Alors que Carlo Ancelotti compte toujours sur lui mais qu’aucune déclaration officielle n’a été faite pour l’avenir de l’ancien de Tottenham, son futur reste donc flou.

Actuellement aux Pays-Bas avec la Croatie pour affronter les Oranje en demi-finale de Ligue des Nations, le capitaine des Vatreni a été relancé sur son avenir à Madrid en conférence de presse. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que Modric est resté pour le moins évasif : «je me concentre sur l’équipe nationale. En ce qui concerne le Real Madrid, je l’ai déjà dit plusieurs fois et je ne voudrais pas le répéter. Mon esprit est tourné vers le match contre les Pays-Bas. Quand tout sera fini, nous peut en parler.» Pas de grands avancements dans ce dossier donc…

