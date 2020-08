Ça bloque entre le PSG et Juan Bernat pour une prolongation

Le PSG va avoir du pain sur la planche dans les semaines à venir. Quelques heures après avoir perdu la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), le club français a des dossiers à régler et rapidement. Il y a déjà les prolongations des deux stars Neymar et Kylian Mbappé, tous les deux sous contrat jusqu'en 2022, mais pas que. RMC nous apprend ce lundi soir que les négociations bloquent pour le nouveau contrat de Juan Bernat (27 ans).

La direction parisienne n'avait pas vraiment prévu cela mais alors que le latéral gauche espagnol, excellent depuis son arrivée dans la capitale française à l'été 2018, est encore sous contrat pendant un an seulement, il a des exigences salariales plus importantes qu'imaginées. Il faut dire que l'international (11 sélections, 1 but) a bien pris conscience du niveau atteint pendant cette campagne européenne, intégrant même le onze type de l'UEFA, et il espère bien en profiter pour obtenir un meilleur salaire, ce qui n'est pas vraiment du goût de Leonardo et consorts.