Le sélectionneur du Kazakhstan en veut à ses joueurs

Si la soirée de l'équipe de France, entre une très large victoire 8-0 et un ticket pour aller à la Coupe du monde au Qatar, fut belle, celle passée par son adversaire l'est beaucoup moins. Jusque-là dans cette campagne de qualifications, le Kazakhstan n'a certes toujours pas remporté le moindre match mais il s'était montré plutôt difficile à jouer. Et puis ce soir au Parc des Princes, la machine s'est grippée face au champion du monde en titre. Rapidement, la sélection asiatique a pris l'eau dans tous les sens jusqu'à encaisser 8 buts au terme de la soirée. En conférence de presse, le sélectionneur Talgat Baysufinov est apparu un brin désemparé par le spectacle auquel il venait d'assister et en veut à ses joueurs qui selon lui, ont été écrasés par l'événement.

«Nous avions dit à nos joueurs de ne pas avoir peur, de montrer leur caractère. Quelque part il aurait fallu développer notre jeu. La défaite est toujours douloureuse en tant qu'entraîneur, quels que soient les problèmes de l'équipe, c'est ma responsabilité avant tout. Je ne veux pas parler des moments où on sentait une certaine appréhension, on le voyait dans des situations très simples. Nous n'avons pas été prêts, nous allons en discuter et décortiquer le match. Cela fait très mal, c'est très désagréable, nous avons eu des opportunités de jouer mais nous n'avons pas été jusqu'au bout. C'est là que nous voyons que nous n'étions pas sûrs de nos forces, de nous-mêmes. Il n'y a rien à ajouter, le score parle de lui-même.» Le retour à Noursoultan risque d'être long, au sens propre comme au figuré...