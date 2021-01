Monaco : Wissam Ben Yedder juge son association avec Kevin Volland

La suite après cette publicité

Débarqué en provenance du Bayer Leverkusen l'été dernier, Kevin Volland réalise un excellent début de saison avec l'AS Monaco. Auteur de dix réalisations et sept passes décisives en dix-huit matchs de Ligue 1, l'attaquant allemand s'entend à merveille avec son partenaire d'attaque Wissam Ben Yedder. Une complicité entre les deux joueurs qui fait des ravages depuis plusieurs semaines. Interrogé en conférence de presse sur son association avec Volland, Ben Yedder s'est montré très élogieux envers son partenaire.

« Kevin est un très bon joueur, il est très fort techniquement, j'ai eu la paire avec Sarabia, Slimani, j'essaye de m'adapter, ce sont des profils différents. Cela fonctionne merveilleusement bien, on s'adapte l'un à l'autre, on se trouve bien. Cela fait dix ans que je joue au football, Slimani était grand et je profitais de ses déviations, je m'adapte en toutes circonstances avec les joueurs à disposition, » a ainsi confié le buteur français. Les deux hommes seront à surveiller comme le lait sur le feu par l'OM samedi soir...