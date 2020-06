Bordeaux : premier contrat pro pour Logan Delaurier-Chaubet !

Les Girondins de Bordeaux ne chôment pas ! Hier, les pensionnaires du Matmut Atlantique ont annoncé que Yassine Boujouama était passé professionnel. Puis ils avaient enchaîné en officialisant la signature du premier contrat pro de Johab Pascal. Le club au scapulaire a décidé de poursuivre sur sa lancée. En effet, ce jeudi, il a annoncé la signature d'un nouveau contrat professionnel.

«Le FC Girondins de Bordeaux est fier de vous annoncer la signature d’un premier contrat professionnel pour Logan Delaurier-Chaubet. Le jeune homme a paraphé un engagement de trois saisons. Il est bordelais jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023. Né le 22 avril 2002 à Rieucros, dans l’Ariège, il débute le football à l’US Verniolle avant de jouer cinq ans à l’EFC de L'Hers. Le talent précoce du jeune homme ne passe pas inaperçu. En 2015, il s’engage à Pamiers pour une saison avant de jouer pour Balma. Bordeaux le suit attentivement et le fait signer au club en juillet 2017. Depuis trois ans, Logan est formé au Haillan. Il progresse constamment et se fait une place dans les équipes de l’Académie bordelaise. Cette saison, il a débuté avec les U19 avant de jouer pour l’équipe réserve. En parallèle, Logan a eu l’honneur d’être convoqué en équipe de France. Lors de sa première saison bordelaise, il a été sélectionné à quatre reprises en U16 (un but). Cette année, il a honoré sa première cape en U18 lors d’une victoire face à l’Italie (2-1). Logan évolue au poste d’ailier, principalement à gauche. Il possède toutes les qualités du poste. Rapide et technique, il aime provoquer balle au pied et sait également finir les actions. Il avait notamment signé un triplé face à Bayonne en début de saison dernière. Le Club se réjouit de voir un nouveau joueur de son Académie devenir professionnel. Ce contrat, signe de la confiance que lui porte les Marine et Blanc, devra lui permettre de poursuivre sa progression et de se frayer un chemin vers le groupe professionnel. Félicitations Logan !»