PL : Guardiola défend Agüero après son geste déplacé envers une arbitre

Samedi après-midi un choc avait lieu entre Manchester City et Arsenal à l’Etihad Stadium pour le compte de la 5e journée de Premier League. Si les Citizens se sont imposés sur le plus petit des scores au terme d’un match pauvre en réelles occasions dangereuses (1-0), un incident a eu lieu. En effet, alors qu’il contestait une décision de l’arbitre assistante Sian Massey-Ellis, Sergio Agüero l’a attrapée par le cou après une discussion pour le moins houleuse entre les deux protagonistes. Un geste qui n’a évidemment pas manqué d’enflammer les réseaux sociaux ainsi que les médias anglais depuis hier soir.

D’autant plus que cet acte ne lui a valu aucun avertissement et lorsqu’on aperçoit le règlement, il est interdit d’avoir un quelconque contact physique avec un officiel. Si l’Argentin reçoit toutes les critiques possibles depuis plusieurs heures, son entraîneur a tenu à le défendre en conférence de presse. «Arrêtez les gars, Sergio est la personne la plus gentille que j’ai rencontrée de ma vie. Cherchez des problèmes dans d’autres situations, mais pas ici», a ainsi réagi le coach espagnol.