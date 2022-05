La Premier League ne veut plus de la réforme de la Ligue des Champions

Cela fait un an, le 19 avril 2021 pour être précis, que l'UEFA a présenté sa nouvelle réforme pour la Ligue des Champions. La compétition phare changera de formule à partir de la saison 2024/2025. Cette réforme doit incorporer 36 équipes au lieu des 32 actuellement qualifiées, en plus de changer de formule. La phase de groupes va également être transformée, passant de 8 minis-championnats à 4 clubs sous format aller-retour, à un seul classement où chaque formation jouera dix matchs contre 10 adversaires différents, attribués en fonction du statut de chacun (vainqueur sortant, champion en titre, coefficient UEFA etc).

La suite après cette publicité

Si cette nouvelle formule conviendrait plutôt à la France qui a des chances de récupérer une place qualificative directe de plus qu'aujourd'hui (on passerait de 2+1 à 3+1), ce n'est pas le cas pour tous les pays. L'Angleterre regarde ce format de compétition avec beaucoup d'inquiétude. Selon les informations de Sky Sports, les clubs de Premier League sont actuellement en train de faire pression sur l'UEFA pour modifier certaines choses comme le nombre de matchs bien trop élevés. Rien que la phase de poules passerait de 6 à 10 matchs par club. Les Anglais souhaiteraient un maximum de 8 rencontres pour ce premier tour.

Un problème de calendrier et de droits TV

Il faut comprendre ici que la Premier League a très peur de voir son calendrier être complètement ligoté par cette nouvelle formule. Dans le système actuel, il y a 125 matchs de Ligue des Champions, mais avec le passage à 36 équipes et 8 matchs de poules chacun, on passerait alors à un total 189 rencontres, soit une augmentation de 50%, tandis qu'un format à 10 matchs en phase de groupes obligerait à jouer 225 parties sur l'ensemble de la compétition, soit une hausse de 80%. Un véritable marathon auquel les calendriers domestiques devraient en théorie s'adapter.

Ce format dit "suisse" doit être présenté et ratifié au comité exécutif de l'UEFA le mois prochain. Seulement, rien n'est moins sûr car avec une telle quantité de matchs, il semblerait que la C1 prenne un peu trop le pas sur les championnats domestiques, notamment les cases du week-end. Un accord entre l'organisation et ses fédérations prévoit pourtant qu'aucun match européen n'ait lieu en fin de semaine, moment réservé aux championnats nationaux. Enfin, des responsables auraient confié leurs inquiétudes auprès l'UEFA de voir les droits TV être réduits à cause de cette expansion.

Le spectre de la Super League

D'après eux, les chaînes de télévision hésiteraient à s'engager pour une diffusion intégrale de la compétition, ce que prévoit le règlement de l'UEFA afin de ne pas léser une rencontre au profit d'une autre. Ainsi, selon la Premier League, cette réforme est carrément irréaliste et aurait bien trop de conséquences néfastes. Ce n'est pas la première fois que les clubs anglais font pression, eux qui sont des acteurs majeurs des Ligues des Champions, mais avec le spectre de la Super League agité comme un chiffon rouge, l'UEFA devra trouver des parades ou de nouveau réfléchir à un autre format.