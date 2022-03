Chelsea pourrait jouer ses matchs de coupe à huis clos

La suite après cette publicité

Chelsea est actuellement dans la tourmente puisque le gouvernement britannique a décidé d'infliger des sanctions au club à cause de son président Roman Abramovitch. L'une d'entre elles est l'interdiction de vendre des billets pour les matchs à Stamford Brigde, ce qui signifie que seuls les 28 000 abonnés pourront se rendre dans l'enceinte du stade. Cette interdiction risque de coûter au moins 3 millions d'euros au club londonien.

Cependant, selon The Telegraph les abonnements ne comprennent pas les matchs de coupe. De fait, Chelsea ne pourra pas vendre les places et devra donc jouer ses potentiels quart et demi finale de Ligue des Champions à huis clos. De plus, la situation sur les ventes de billets au supporters de Chelsea pour les matchs à l'extérieur n'est pas encore claire, c'est pourquoi Brentford, qui doit recevoir les Blues prochainement a stoppé la vente de ses billets.