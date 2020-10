Benfica : le président Luis Filipe Vieira réélu pour un sixième mandat

Depuis maintenant 17 années consécutives, Luis Filipe Vieira est président du Benfica Lisbonne. Impliqué dans des affaires judiciaires et de corruption depuis quelque temps, l’homme de 71 ans avait la possibilité de voir son principal adversaire Joao Noronha Lopes remporter ce mandat. Mais malgré ces affaires douteuses, l’actuel président du club le plus populaire du Portugal a été réélu pour un sixième mandat consécutif comme l'a annoncé le club sur son compte Twitter.

La suite après cette publicité

Parmi les votants, pas moins de 38 000 socios. Et le résultat est sans appel. Avec 62,6 % des voix contre 34,7 pour son principal concurrent, Luis Filipe Vieira est donc conforté à son poste. Mis en examen pour fraude fiscale, ce dernier sera également jugé dans le cadre d’un procès pour corruption et tentera de se défendre pour ainsi débuter un sixième mandat dans le calme et non la tempête.