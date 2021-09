Ligue des Champions : Karim Benzema et Lionel Messi s'offrent un superbe record en commun

Karim Benzema et Lionel Messi ont vécu une soirée différente. Le Français a perdu à domicile avec le Real Madrid contre le Sheriff Tiraspol (2-1), tandis que l'Argentin a célébré son premier but avec le PSG lors de la victoire face à City (2-0).

La suite après cette publicité

Néanmoins, les deux joueurs partagent un record qui est loin d'être banal. Ils ont chacun mis un but ce soir et sont les premiers joueurs de l'histoire à avoir marqué au moins un but en Ligue des Champions durant 17 saisons consécutives. Monstrueux.