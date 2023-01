Mercato : Elite Project Group Limited, l’agence de joueurs qui déferle sur la Ligue 1

Dans le petit monde des agents, il y a les indépendants (Pini Zahavi, Volker Struth ou Jorge Mendes) mais il y a aussi les grosses agences. Si les plus connues sont Stellar, Rogon, l’agence de Mino Raiola, Classico Sports Management, Sport Cover, Wasserman ou encore DW Sports Management, d’autres se sont lancés sur le marché et connaissent déjà un certain succès. Parmi elles figure Elite Project Group Limited.

Cette agence créée à Londres par Emeka Obasi a connu son premier fait d’armes avec l’arrivée à Manchester City de Jadon Sancho en 2015. Obasi continue d’ailleurs toujours de représenter l’attaquant international anglais, qui a été transféré il y a quelques mois pour un montant record de 120 M€ à Manchester United. Mais Elite Project Group Limited ce n’est pas que cela, bien au contraire. Spécialisé dans les joueurs offensifs, le plus souvent d’origine nigériane, Emeka Obasi a fait éclore de nombreux talents qui émergent dans la plupart des championnats européens.

Terem Moffi, Bukayo Saka et Folarin Balogun en tête de gondole

Grâce à une méthode d’entraînement (mise en place de manière individuelle adaptée à chaque joueur et avant chaque match), les Folarin Balogun (10 buts en L1 avec Reims), Terem Moffi (12 buts avec Lorient), Eddie Nketiah (2 buts avec Arsenal), Chuba Akpom (13 buts en D2 anglaise avec Middlesbrough), Josh Maja (11 buts en L2 avec Bordeaux) explosent littéralement. Et que dire des ailiers qui sont également très performants, que ce soit Bukayo Saka (Arsenal), Alex Iwobi (Everton) ou Joe Aribo (Southampton) qui percent aussi en Angleterre.

«Nous travaillons avec humilité et en toute discrétion. Nos résultats actuels sont liés à la fois à la qualité des joueurs que l’on représente, mais aussi aux moyens et investissements déployés qu’on met pour y parvenir», nous explique d’ailleurs un collaborateur qui travaille au siège de l’agence dirigée par Emeka Obasi. Ce dernier est d’ailleurs très apprécié et recommandé par ses joueurs pour son investissement, son professionnalisme… et son sens des affaires en mode « gagnant-gagnant ». À la vue des performances des joueurs de son écurie, on ne peut pas leur donner tort. Et c’est encore loin d’être terminé puisque Obasi nourrit de grandes ambitions et souhaite, selon nos informations, s’installer et se développer en France grâce aux belles réussites Maja, Balogun et bien évidemment Moffi.

L’agent de joueurs a bien conscience de l’énorme potentiel du marché français et veut faire un peu comme il l’a fait au Borussia Dortmund avec qui il travaille très étroitement. Le BvB, depuis qu’il a touché le jackpot avec Jadon Sancho, continue de travailler avec Elite Project Group Limited. Le milieu offensif international U19 anglais Jamie Bynoe-Gittens, arrivé en 2020 en provenance de Manchester City, a déjà joué à plusieurs reprises avec les pros et a même marqué son premier but en Bundesliga à seulement 18 ans. Mais Obasi ne compte pas s’arrêter là. Selon nos informations, il pourrait rapidement envoyer la nouvelle sensation belge d’Anderlecht Julien Duranville dans la Ruhr. Il s’agit d’un ailier droit de 16 ans qui a déjà joué et marqué en Jupiler Pro League avec le club bruxellois et dont vous allez sûrement entendre parler…