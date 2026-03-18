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Alexandre Lacazette réclame encore Tolisso en Équipe de France

Par Jordan Pardon
1 min.
Benoît Bastien et Corentin Tolisso @Maxppp

International français à 16 reprises, Alexandre Lacazette a dit adieu aux Bleus en 2017 sans vraiment savoir que son match face à l’Allemagne serait son dernier sous le maillot tricolore (2-2, il avait inscrit un doublé ce jour-là). Aujourd’hui, l’attaquant de 34 ans évolue en Arabie saoudite et sait que son tour est passé. Mais peut-être pas celui de son ami Corentin Tolisso, encore ultra-performant à l’OL.

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🚨 𝗟𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 𝗟𝗮𝗰𝗮𝘇𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗰𝗼 𝗧𝗼𝗹𝗶𝘀𝘀𝗼 𝗲𝗻 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 🇫🇷

« Le bleu lui va si bien.. 👀🤣 »

« ALLOOOOOO ???? 📞📞 »

Deschamps est peut être toujours sous Minitel ? 🤔

#TeamOL
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Sur son compte Instagram, Lacazette a d’ailleurs porté haut et fort son envie de voir son ancien coéquipier revenir avec le groupe France, lui qui n’a plus été convoqué depuis 2021. «Le bleu lui va si bien, Allo ?», a-t-il écrit en story, comme une façon d’interpeller indirectement le sélectionneur. On ne sait pas si Didier Deschamps accédera à sa demande, mais il faut au moins lui reconnaître l’effort d’avoir tenté.

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