Alexandre Lacazette réclame encore Tolisso en Équipe de France

International français à 16 reprises, Alexandre Lacazette a dit adieu aux Bleus en 2017 sans vraiment savoir que son match face à l’Allemagne serait son dernier sous le maillot tricolore (2-2, il avait inscrit un doublé ce jour-là). Aujourd’hui, l’attaquant de 34 ans évolue en Arabie saoudite et sait que son tour est passé. Mais peut-être pas celui de son ami Corentin Tolisso, encore ultra-performant à l’OL.

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Sur son compte Instagram, Lacazette a d’ailleurs porté haut et fort son envie de voir son ancien coéquipier revenir avec le groupe France, lui qui n’a plus été convoqué depuis 2021. «Le bleu lui va si bien, Allo ?», a-t-il écrit en story, comme une façon d’interpeller indirectement le sélectionneur. On ne sait pas si Didier Deschamps accédera à sa demande, mais il faut au moins lui reconnaître l’effort d’avoir tenté.

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