Ballon d'Or 2022 : le classement du 30e au 25e

C'est parti, le classement du Ballon d'Or 2022 va être dévoilé. Pour cette 66e édition du trophée organisé par France Football, ils étaient 30 à viser la récompense. On connaît déjà les six joueurs qui ont obtenu le moins de voix. Il s'agit d'Antonio Rüdiger, Darwin Nunez, Christopher Nkunku, Mike Maignan, Joshua Kimmich et Joao Cancelo.

La suite après cette publicité

Antonio Rüdiger a réalisé une saison pleine à Chelsea et poursuit sur ce rythme au Real Madrid. Darwin Nunez s'est lui révélé à Benfica qu'il a guidé en quart de finale de Ligue des Champions avant de filer à Liverpool. Joshua Kimmich champion d'Allemagne avec le Bayern Munich et Joao Cancelo champion d'Angleterre avec Manchester City sont aussi présent. Deux français sont aussi placés. Champion d'Italie et meilleur gardien de Serie A, Mike Maignan est aussi 25e comme Christopher Nkunku sacré meilleur joueur de Bundesliga avec le RB Leipzig.

Suivez la cérémonie en direct ici