PSG : Jérôme Rothen allume le trio Messi-Neymar-Mbappé

Les critiques pleuvent après la défaite du Paris Saint-Germain face à Manchester City (2-1). Un échec décevant qui a anéanti les espoirs des Parisiens de finir premiers de leur poule. Le trio offensif du PSG est au cœur des débats, notamment concernant son repli défensif, mais également pour son inefficacité offensive. « Le problème c’est que ces trois joueurs-là n’ont pas existé, pour plein de raisons », a lâché Jérôme Rothen dans l’After Foot sur RMC. « Que ce soit sur l’investissement, les circuits, la cohésion d’équipe, le plaisir de servir les autres… Sur ça, on n’a rien vu. Le sapin de Noël mis en place au début s’est effondré en cinq minutes. »

L’ancien joueur de l’AS Monaco ne s’attendait pas « à voir d’un seul coup le PSG qui se transforme, avec un Pochettino qui nous met un truc tactiquement en place, et respecté par ses joueurs. Je m’attendais à un bloc, très bas, qui joue les contre avec ses trois attaquants. Et je me disais que sur les trois, si au moins deux étaient en forme comme c’est le cas actuellement avec Mbappé, si en plus de lui Messi ou Neymar prenaient le relais, alors le PSG pouvait faire un coup sur un malentendu, comme depuis le début de la saison en Ligue des champions. »