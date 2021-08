Équipe de France : Didier Deschamps prépare des surprises

C'est l'heure de la rentrée pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France est attendu ce jeudi à 14h, au siège de la Fédération Française de Football, à Paris, pour dévoiler sa liste des joueurs convoqués pour le rassemblement de septembre, avec trois matches comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar au programme.

Les Bleus, leaders de leur groupe avec 7 points au compteur, accueilleront en effet la Bosnie-Herzégovine, le mercredi 1er septembre, à 20h45, au Stade de la Meinau à Strasbourg, avant de s'envoler pour Kiev où ils défieront l'Ukraine, le samedi 4 septembre, à 20h45. Avant de revenir dans l'Hexagone, à Lyon, pour jouer la Finlande, le mardi 7 septembre, à 20h45, au Groupama Stadium.

Quid de Giroud ?

Quelques semaines après l'élimination des Tricolores en 8es de finale de l'Euro 2020, le technicien sera très attendu et sa liste pourrait bien comporter quelques surprises. Chez les gardiens, Steve Mandanda, auteur d'un début de saison en dents de scie avec l'Olympique de Marseille, sera-t-il toujours là ? En défense, Clément Lenglet, pointé du doigt face aux Helvètes, ne sera peut-être pas du voyage.

Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, qui n'ont pas joué depuis le début de la saison puisqu'ils reviennent de blessures, seront-ils là ? Et si oui, avec quelles doublures ? Moussa Sissoko, qui n'a pas joué avec Tottenham depuis la reprise, devrait logiquement être absent. Quid d'Olivier Giroud, dont l'aire d'influence a été réduite avec le retour de Karim Benzema pour l'Euro 2020 ? Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (46 réalisations) pourrait bien être laissé à Milan.

Les blessures d'Ousmane Dembélé et Marcus Thuram ouvrent quelques options en attaque. Anthony Martial pourrait en profiter pour faire son retour, et ce, malgré sa situation compliquée à Manchester United. Enfin, quelques nouveaux en profiteront peut-être pour pointer le bout de leur nez. Les noms d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Theo Hernandez (AC Milan) reviennent avec insistance. Réponse en début d'après-midi.