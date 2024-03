Nice - Montpellier : grosse bagarre dans les vestiaires à la pause

Une rencontre sous haute tension. Ce vendredi, Nice accueillait Montpellier en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Alors que les Niçois entendaient se renouer avec le succès, ces derniers ont été cueillis à froid par des Héraultais opportunistes, qui ont été en capacité d’exploiter les largesses défensives adverses à merveille pour mener à la pause (2-1).

La suite après cette publicité

Mais à l’heure où Aiglons et Montpelliérains regagnaient les vestiaires, les esprits se sont échauffés dans le tunnel. Comme immortalisées par les caméras de Prime Video, des empoignades ont eu lieu entre des joueurs et membres des staffs des deux équipes avant que la situation ne revienne à la normale quelques secondes plus tard. Des images qui en disent long sur l’enjeu de la soirée entre deux formations dans le dur en championnat.