Rennes : Jorge Sampaoli assure que son équipe n’est pas au niveau

Après les mauvais résultats de l’OL, Monaco et Lille, l’Olympique de Marseille a réalisé la meilleure opération du week-end en s’imposant sur la pelouse du Stade Rennais (2-1) afin de rester deuxième de la Ligue 1, à cinq points de l’AS Monaco. Mais pour le Stade Rennais, c’est un terrible résultat, puisque les hommes de Jorge Sampaoli pointent au 13e rang, après 17 journées.

Au micro de DAZN, Jorge Sampaoli a exprimé toute sa frustration : «on doit beaucoup s’améliorer. Marseille nous a fait mal. Le deuxième but nous a rendu la tâche encore plus difficile. Lors de ce mercato, les joueurs sont arrivés dans des états de forme trop différents. L’OM ? C’est une équipe qui travaille très bien, très sérieuse et c’est comme ça qu’ils gagnent», a expliqué l’Argentin.