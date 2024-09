OM - Nice : la réaction amère de Melvin Bard

Coup d’arrêt pour l’OGC Nice. Large vainqueur à Auxerre avant la trêve internationale, le Gym est retombé dans ses travers en s’inclinant sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-0), ce samedi. En supériorité numérique dans le dernier quart d’heure, les Aiglons n’ont pas été en mesure de combler leur retard et manque l’opportunité de recoller au wagon. Si plusieurs décisions arbitrales durant la rencontre ont suscité quelques interrogations chez les observateurs, Melvin Bard ne s’est cherché aucune excuse au coup de sifflet final.

«Les décisions arbitrales ? Honnêtement, je suis loin. Après, si l’arbitre ne siffle pas, ça ne fait pas le match. On aurait dû être plus tueurs, que ce soit offensivement ou défensivement. Après, je n’ai pas vu les images. Je pense que l’on fait un bon match dans l’ensemble, on a produit de bonnes chances mais il faut être plus tueur. On paye nos erreurs. Je ne pense pas que ça casse la dynamique. Mais il faut se remettre la tête à l’endroit car les matchs arrivent. Il faut aller de l’avant», a exprimé le défenseur niçois au micro de BeIN Sports.