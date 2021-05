Mercato Nimes : ça s'agite autour de Zinedine Ferhat

La suite après cette publicité

En dépit d'une saison compliquée de son club qui lutte toujours pour sa survie en Ligue 1, Zinedine Ferhat réalise la saison la plus aboutie de sa carrière avec le Nîmes Olympique. Avec 6 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, l'international algérien (10 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Crocos, est l'un des joueurs les plus décisifs du championnat.

Forcément, de telles performances ne laissent personne indifférent. Plusieurs clubs français et européens s'intéressent de près au natif de Bordj Menaiel. Selon nos informations, l'AS Saint-Étienne, Glasgow Rangers, Sassuolo et un club du haut de tableau de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré ont coché son nom pour le prochain mercato estival.