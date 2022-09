Serie A : l'Atalanta bat le Torino et passe leader, match nul entre Bologne et la Salernitana

Suite et fin de la quatrième journée de Serie A avec deux rencontres programmées à 20h45 : l'Atalanta Begame recevait le Torino chez elle tandis que la Salernitana se déplaçait sur la pelouse de Bologne. Si la Dea s'imposait sans difficulté face aux Piémontais (3-1), Rossoblu et Granata se quittaient sur un match nul (1-1).

Les Bergamasques ouvraient d'abord le score grâce à un but sur penalty de Teun Koopmeiners juste avant la pause (45+4e). Le milieu de terrain néerlandais s'offrait même un triplé (47e, 84e sp) pour offrir les trois points aux siens malgré la réduction du score de Nikola Vlasic (77e) et la place de leader de Serie A. Dans l'autre match de la soirée, Marko Arnautovic (52e sp) et Boulaye Dia (88e) inscrivaient le seul but de leurs formations respectives et ainsi partageaient les points. Un nul qui permet aux Grenats de monter en première partie de tableau.