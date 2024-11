Le gros coup de gueule de Ronald Koeman sur les réseaux sociaux

Ronald Koeman a pris la défense de Wout Weghorst. Insulté et attaqué sur les réseaux sociaux pour avoir célébré le premier but, quelques minutes seulement après le malaise inquiétant d’Ádám Szalai, le buteur de l’Ajax a reçu un déferlement de haine. Une situation inacceptable pour son coach, Ronald Koeman (61 ans). «Personne ne devrait se soucier de l’opinion des gens sur les réseaux sociaux, les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des imbéciles», a déclaré le sélectionneur des Pays-Bas pour défendre son attaquant.

La suite après cette publicité

«Je comprends les réactions, mais honnêtement, pour moi, le bouton s’est éteint. J’étais tellement pris dans la tension du moment que c’était un pur soulagement pour moi d’avoir marqué. Après coup, on se dit que quelqu’un vient d’être réanimé… Alors oui, mon but était d’une importance secondaire, je n’ai pas besoin de le dire à qui que ce soit. J’espère que tout le monde comprend. Tout va bien pour lui, Dieu merci», a, lui, tenu à déclarer le joueur batave après la rencontre. Pour Ádám Szalai, plus de peur que de mal. Victime de convulsions sur le banc hongrois, il a été emmené en ambulance à l’hôpital d’Amsterdam pour passer des examens et se trouve désormais dans un état stable.