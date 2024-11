Pays-Bas - Hongrie : le communiqué de la fédération hongroise après l’urgence médicale

Ce samedi soir, les Pays-Bas affrontent la Hongrie en Ligue des Nations. Mais après 8 minutes de jeu, la rencontre avait été arrêtée après le malaise d’un membre du staff hongrois. Les premières images n’étaient pas rassurantes puisqu’après un massage cardiaque, le personnel du stade était arrivé avec une bâche pour masquer la scène. Finalement, l’homme avait été évacué sur civière sans plus d’informations.

Il y a quelques minutes, la fédération hongroise vient de publier un communiqué pour donner plus de détails. Le membre du staff victime d’un malaise n’est autre que Ádám Szalai (36 ans), entraîneur adjoint et ancien international hongrois qui a pris sa retraite en 2023. Il a été emmené en ambulance dans un hôpital d’Amsterdam pour y être examiné, mais il est conscient et son état est stable.