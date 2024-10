L’incroyable troll du Celta à l’encontre du Real Madrid

C’est une rencontre très attendue. Pour la 10e journée de la Liga, le Celta de Vigo et le Real Madrid s’affrontent ce samedi à 21h. Si les Merengues tenteront de revenir provisoirement à la hauteur du FC Barcelone, en tête du classement du championnat espagnol, les locaux feront tout pour réaliser un exploit. Avant ce choc, les Célticos n’ont d’ailleurs pas hésité à se fendre d’un communiqué pour le moins inattendu, intitulé : «le titre que tu n’auras jamais».

Au cours de ce long message, le Celta de Vigo remet ainsi en question l’idée selon laquelle le Real Madrid «a tout gagné» et invite les supporters madrilènes à prendre des photos avec la Coupe Intertoto, trophée remporté par Vigo, avant le match de samedi. «Le RC Celta invite tous les supporters madrilènes à profiter de cette occasion unique pour profiter du trophée européen qu’ils n’auront jamais. À cette fin, un stand sera installé à l’extérieur du stade de Vigo, de 18h à 21h le samedi 19 (coin de la Tribuna avec Marcador). Les Madridistas qui veulent être photographiés, toucher et sentir ce titre de près pourront le faire avant le match, et gratuitement, à l’invitation du Celtismo. Nous vous encourageons à venir», précise le club. Un joli troll…