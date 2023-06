PSG : Lionel Messi sort du silence

La suite après cette publicité

Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c’est officiellement terminé. Après deux saisons compliquées en France, l’Argentin a disputé son dernier match sous les couleurs parisiennes, lors de la défaite contre Clermont, samedi soir (2-3). Sous les sifflets du Parc des Princes, Messi a officiellement terminé son aventure à Paris et a notamment été salué par Neymar, son ami. «Cela n’a pas fonctionné comme nous le pensions, mais nous avons tout essayé. Ce fut un plaisir de partager deux années supplémentaires avec toi. Bonne chance dans votre nouvelle étape et soyez heureux. Je t’aime», avait-il expliqué, via Instagram.

Quelques minutes plus tard, Lionel Messi a réagi pour la première fois depuis son départ du PSG en répondant au message de son ami. «Merci Ney ! Au-delà de tout cela, nous avons pris plaisir à rejouer ensemble et à partager le quotidien. Je te souhaite le meilleur. En plus d’être un crack, tu es une belle personne et c’est ce qui compte finalement. Je t’aime beaucoup Neymar Jr», a-t-il expliqué.

