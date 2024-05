Artem Dovbyk va terminer meilleur buteur de Liga

Si plusieurs championnats européens ont rendu leur verdict final, la saison 2023-2024 approche à grands pas en Espagne. Déjà qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et assurée de finir au troisième rang, Girona a bouclé son exercice de la plus belle manière en dynamitant une formation de Grenade condamnée à la relégation (7-0), lors de la 38e et dernière journée de Liga, vendredi. Une rencontre au cours de laquelle Artem Dovbyk a brillé en plantant un triplé.

Avec 24 réalisations, l’attaquant ukrainien est en passe de valider le titre honorifique de meilleur buteur du championnat. L’ancien joueur du SK Dnipro-1 devance d’une longueur Alexander Sorloth, sorti sur blessure avec Villarreal contre Osasuna ce samedi et qui n’a donc pas eu l’opportunité de combler son retard. Sauf énorme rebondissement, Jude Bellingham et Robert Lewandowski devraient se disputer la dernière marche du podium.