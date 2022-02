Crystal Palace : Michael Olise dans le viseur de Lille

La suite après cette publicité

Selon The Sun, le LOSC serait dans la course pour le milieu de Crystal Palace Michael Olise. Le Français de 20 ans serait également pisté par Arsenal, Chelsea, Everton et le Bayern Munich. Arrivé de Reading l’été dernier pour 9 millions d’euros, le milieu droit français s’est rapidement imposé dans le groupe de Palace actuellement 13e de Premier League.

Cette saison, Olise qui n’avait jamais joué en Premier League, à disputé 18 matchs de championnat avec les Eagles, inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives. Le Français est sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2026.