Lorient-OM : les compositions probables

Lorient doit retrouver la victoire, l’Olympique de Marseille doit enchainer. Ce dimanche soir, à 20h45, les deux équipes s’affrontent pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 au Stade du Moustoir. Une rencontre qui, sur le papier, devrait tourner à l’avantage des Olympiens, en bonne forme, eux qui restent sur trois succès d’affilés (Ajax, Rennes et Lyon), là où les Merlus n’ont plus gagné depuis le 22 octobre dernier et un match face au SRFC. Pour cela, Gennaro Gattuso devrait opter pour un dispositif tactique similaire à celui de mercredi face à l’OL (3-0). De son côté, Lorient, à la maison, devrait procéder à de multiples changements après le nul arraché face au TFC le week-end dernier (1-1).

Sans surprise, Mvogo devrait assurer les cages lorientaises. Devant lui, une ligne défensive composée de Le Goff, Laporte, Kalulu et Talbi. Abergel, Ponceau, Faivre, Innocent et Mendy devraient alimenter l’entrejeu et les ailes, tandis que Dieng devrait être aligné en pointe, lui, l’unique buteur face à Toulouse. Quand à l’OM, Lopez sera dans les buts, épaulé par une défense à 3 (ou à 5 selon les points de vue) tenue par Mbemba, Gigot et Balerdi. Clauss devrait faire son retour à droite, Lodi, lui, sera à gauche en tant que piston. Au milieu, Veretout, Harit et Ounahi devront créer le jeu, là où Aubameyang et Vitinha, étincelants face à Lyon, se chargeront de faire trembler les filets. En cas de victoire, Marseille pourrait recoller au RC Lens (5e).