CSKA Moscou : l'incroyable renaissance de Yusuf Yazıcı

Débauché par Lille à Trabzonspor contre 17,5 millions d'euros à l'été 2019, Yusuf Yazıcı (25 ans) a connu un destin particulier dans le nord de la France. Victime d'une lourde blessure aux ligaments croisés dès le mois de décembre, il était revenu fort au début de l'exercice 2020/2021. Dans une saison où le LOSC a été champion, il a facturé 14 buts et 5 offrandes en 42 rencontres toutes compétitions confondues avec notamment un triplé contre l'AC Milan en Ligue Europa (3-0). «L'Europa League, c'est pour Yusuf. On est contents pour lui parce qu'après sa blessure, c'était difficile pour lui. Il a beaucoup travaillé pour revenir très fort. Je suis sûr que les supporters sont contents pour lui aussi» expliquait notamment son capitaine José Fonte à l'époque après la rencontre. Pourtant, il retombait dans ses travers et terminait la saison en tant que remplaçant de l'équipe championne de France.

Sorti d'un Euro 2020 compliqué avec la Turquie, il pensait se reprendre avec le LOSC. Malgré des premiers matches intéressants, son nouveau rôle de relayeur ne le valorisait pas. Son volume de jeu qui est trop faible pour ce poste se faisait nettement ressentir. Perdant peu à peu la confiance de Jocelyn Gourvennec, il glissait sur le banc et même en tribunes. «Ça reste un élément de talent, capable de faire des différences. Il faut qu’il ait confiance en lui. J’ai confiance en lui, le club et le staff ont confiance en lui. C’est le travail que l’on doit faire avec lui» expliquait le coach du LOSC en novembre dernier. Néanmoins, le réveil n'est jamais arrivé. Voulant s'offrir Hatem Ben Arfa, Lille s'est donc décidé à lui faire de la place et c'est Yusuf Yazıcı qui a trinqué. L'international turc (38 capes, 2 buts) a été prêté avec option d'achat au CSKA Moscou jusqu'à la fin de la saison. Une belle opportunité pour se relancer qu'il a su saisir.

Il vient de mettre un triplé

Pourtant, l'aventure avait commencé sous fond de polémique. Pour annoncer sa venue, le CSKA Moscou avait publié une conversation avec le joueur en lui disant de venir signer son contrat et pour "le motiver" lui a dit qu'il y avait "plein de Natasha ici". Une remarque sexiste et dégradante pour les femmes russes qui a fait un bad buzz assez logique. Une blague qui n'est pas bien passée, mais qui concernait davantage le club moscovite que Yusuf Yazıcı. Ce dernier a clairement préféré s'illustrer sur le terrain que sur les réseaux sociaux et on ne pouvait difficilement lui souhaiter de meilleurs débuts. Dans une équipe orpheline depuis l'été dernier du départ de Nikola Vlašić pour West Ham, Yusuf Yazıcı en a profité pour prendre la place laissé vacante. Comme la nature a horreur du vide, le natif de Trabzon s'est vite fait une place dans le système d'Aleksei Berezutski. Avec l'impulsion des deux autres recrues Jorge Carrascal et Jesús Medina, le Turc s'amuse en tant qu'avant-centre.

Dans ce nouveau rôle taillé pour lui, il a marqué dès son premier match lors du derby contre le Spartak Moscou pour une victoire (2-0). Auteur ensuite de 2 offrandes contre Sochi (2-1) en huitième de finale de Coupe de Russie, il a de nouveau marqué contre Nijni Novgorod (1-0) à la 90e+6 puis lors d'un nouveau derby contre le Lokomotiv Moscou (2-1). Cependant, sa prestation référence vient d'arriver hier contre le Rubin Kazan. Premier buteur du match, Yusuf Yazıcı s'est offert un triplé lors d'une retentissante victoire (6-1). Conséquence, le CSKA Moscou a gagné ses cinq matches disputés avec le Turc et ce dernier comptabilise 6 buts et 2 offrandes sur cette période. Cela a permis au CSKA Moscou de s'accrocher à la 3e place à six points du leader, le Zenit, et à un point du Dynamo Moscou. De retour de façon anodine dans la course au titre, les Armeytsey ont totalement changé de visage avec les recrutements hivernaux et avec notamment cette arrivée de Yusuf Yazıcı.

Resté malgré le contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine et face à la possibilité de résilier s'il souhaite son contrat avec le CSKA Moscou, Yusuf Yazıcı semble avoir fait le bon choix et ne manque pas d'ambition avec la formation moscovite. Mon caractère est tel que je n'aime pas beaucoup parler", a averti le milieu de terrain immédiatement après son transfert au CSKA. «Je veux juste jouer, gagner avec ma nouvelle équipe et gagner quelque chose de significatif avec eux. Nous parlons des langues différentes, mais la langue du football est la même partout dans le monde. Il n'y a eu aucun problème, les gars m'ont aidé, ce qui est super» a-t-il notamment expliqué peu après son arrivée. Alors que l'option d'achat fixée par Lille s'élève à 12 millions d'euros, nul doute que le CSKA Moscou sera tenté par l'idée de la lever si Yusuf Yazıcı continue ainsi. Pour autant, VEB qui détient le club est sous le coup de sanctions financières et la question économique sera à suivre de près. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, Yusuf Yazıcı s'amuse en Russie et s'est totalement relancé avec le CSKA Moscou.