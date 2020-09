Barça : Ronald Koeman s'enflamme pour Ansu Fati

C'est ce qu'on peut appeler une rentrée réussie. Pour son premier match de Liga, le Barça de Ronald Koeman n'a eu besoin que d'une mi-temps pour assurer un premier succès, contre Villarreal (4-0). L'entraîneur batave avait aligné une équipe offensive, animée par le quatuor Coutinho, Messi, Griezmann et Fati. Ce dernier a d'ailleurs ébloui au Camp Nou, marquant un doublé et réalisant une performance aboutie.

Et son coach n'a pas manqué de le féliciter en après-match, en joutant une mention à Pedri, rentré lui à la 70e minute : « je suis très content de lui. Nous savons qu'il n'a que 17 ans et doit améliorer certaines choses choses. Il doit chercher la régularité dans son jeu et dans ses performances. Parfois, il manque de concentration. Mais là, il a fait un super match. Il avait de la profondeur sur l'aile. Je suis très heureux de l'avoir avec Pedri. Ils ont tous les deux un bel avenir ». Après la saison de l'éclosion, celle de l'explosion serait-elle en train de commencer ? Confirmation attendue lors du prochain match.