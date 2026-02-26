Menu Rechercher
L1 : ça bouge pour le successeur de Nicolas de Tavernost

Par Josué Cassé
Nicolas de Tavernost, l’ancien boss de M6. @Maxppp

Démissionnaire de son poste de directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost va laisser un poste vacant. Si Arnaud Rouger, le DG de la Ligue, va s’occuper d’assurer l’intérim, le collège de L1 travaille actuellement pour trouver le profil idoine, capable de succéder à l’ancien président du directoire du groupe M6.

Selon les dernières informations de L’Equipe, il a été décidé de sélectionner d’abord un cabinet de recrutement et de mettre en place un petit groupe de travail avec Vincent Labrune (président de la Ligue), deux présidents de club qui n’ont pas encore été désignés et le fonds CVC. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
