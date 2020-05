Willy Sagnol critique Leroy Sané, «pas fait» pour le Bayern Munich

Aujourd'hui consultant sur RMC, Willy Sagnol connaît bien le Bayern Munich. L'ancien défenseur français a joué au sein du club bavarois de 2000 à 2008 avant d'occuper un rôle d'adjoint et d'entraîneur intérimaire notamment quelques années plus tard, en 2017. Sur les ondes de la radio, le natif de Saint-Etienne s'est donc exprimé sur la rumeur Leroy Sané au Bayern Munich. Et pour lui, le joueur actuellement à Manchester City n'a rien à faire chez le champion d'Allemagne.

«Il ne correspond pas du tout au Bayern, au niveau du caractère. C'est un joueur irrégulier, qui est très renfermé. Pour moi, il n'est pas fait pour ce club. (...) Il a beaucoup de problèmes, à Manchester City et avec la sélection. On a dit que ça coûte 80 millions d'euros. À la rigueur, je préfère mettre 20 millions de plus et acheter Havertz pour être tranquille», a lâché Willy Sagnol ce samedi. Malheureusement pour lui, le vice-président du conseil de surveillance du Bayern Munich Uli Hoeness s'est montré très positif il y a quelques heures concernant ce dossier. Et beaucoup moins pour Kai Havertz.