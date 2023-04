Eibar : les lourdes confessions de Luca Zidane

La suite après cette publicité

Être le fils de Zinedine Zidane ne garantit pas une belle carrière toute tracée dans le football. Voilà ce dont peut témoigner Luca Zidane (24 ans), le deuxième fils de la fratrie des quatre enfants du Ballon d’Or 1998 et véritable légende du football français. Formé au Real Madrid, le gardien né à Marseille s’épanouit désormais à Eibar, où il s’est fait un prénom. Le cadet de Zinedine Zidane a même été récompensé de ses belles performances en signant un nouveau contrat avec l’actuel leader de Liga SmartBank (D2 espagnole).

Bien dans ses crampons, Luca Zidane en a profité pour se confier à nos confrères de Relevo, en Espagne. « Il y a ceux qui pensent que c’est quelque chose de positif, mais ce n’est pas comme ça », a par exemple lâché le portier des Armeros, pour répondre à ceux qui pensent qu’être le fils de Zidane est quelque chose de facile. Dans cette optique, l’ancien gardien du Rayo Vallecano en a profité pour se confier sur sa nouvelle vie, plus paisible, loin de l’agitation médiatique. « Ici, la pression médiatique n’est pas comme dans les autres équipes. J’avais besoin de m’éloigner des projecteurs. » Et Luca Zidane, troisième gardien avec le meilleur pourcentage d’arrêts en D2 espagnole (81,7%), de se lâcher sur son image qui lui colle à la peau.

Luca Zidane se lâche complètement

« Dans le monde du football, je veux qu’ils me voient comme Luca. Qu’ils jugent les matchs auxquels j’ai joué jusqu’à présent. Ils ne pensent pas au-delà et ne me comparent pas. Il y a des gens qui parlent de moi et ne le font pas. Je ne me connais pas. Ça fait mal. Ils disent ce qu’ils pensent et souvent, ce sont des préjugés. Ils ne savent pas qui je suis. C’est difficile d’entendre des choses de la part de gens qui vous ont vu jouer un ou deux matchs et qui ne connaissent pas vraiment la personne ou le footballeur que tu es. » Et Luca Zidane, qui en avait visiblement gros sur la patate, de poursuivre.

« Depuis que je suis petit, j’essaie de rester en dehors de tout ça. Quoi qu’ils racontent, quoi qu’ils disent… Je suis plus exposé que n’importe quel autre joueur à cause de mon nom de famille. […] On vous dit que ce que vous obtenez, c’est grâce à votre père… Tout le travail que vous faites chaque jour pour être là semble ne pas avoir d’importance en disant que je suis là où je suis parce que j’ai mon père derrière qui m’aide. Je respecte ce que les gens pensent, mais c’est compliqué. Ce n’est pas facile à gérer », a-t-il assuré.

Une carrière (enfin) lancée

S’il a tenu à rassurer en rappelant qu’il était « très fier » d’être le fils de Zinedine Zidane et de ce qu’il a accompli, Luca Zidane a également rendu hommage à sa mère, Véronique. « Ma mère a été plus avec nous parce que mon père a beaucoup voyagé, a-t-il souligné. C’est elle qui a toujours été là. Elle nous a donné l’éducation que nous avons, les valeurs et nous a poussés à poursuivre nos études. Maintenant, elle voit que notre avenir est dans le monde du football et nous soutient. Pour ma tranquillité d’esprit, son soutien est très important. »

Une chose est sûre : Luca Zidane est plus heureux que jamais à Eibar, et sa force mentale a fini par payer. « Parfois, on a des doutes, mais j’ai toujours eu confiance en moi, dans mon travail, dans mes qualités… Je savais que le jour viendrait où un club et un entraîneur allaient me donner cette confiance, cette continuité et cette régularité dont j’ai besoin. On peut dire que je suis au point le plus heureux de ma carrière. L’année où nous avons obtenu une promotion avec le Rayo a été très belle et la saison que j’ai passée au Racing, malgré le fait que nous n’ayons pas sauvé la catégorie, j’étais aussi très confortable. Mais je suis très heureux ici et encore plus avec le renouvellement jusqu’en 2026. » La carrière de Luca, qui pourrait donc revenir en Liga l’année prochaine, semble bel et bien lancée.