Cristiano Ronaldo menacé d'être trainé devant la justice, un nouveau duo fait déjà rêver le FC Barcelone

La terrible situation de CR7 !

Cristiano Ronaldo est dans un moment compliqué de sa carrière. Il est régulièrement sur le banc depuis la reprise, alors qu'il demande à partir de Manchester United. Ce début de saison est certainement l'un des plus difficiles de la carrière de CR7 et ça risque de ne pas s'arranger. Il y a quelques mois, il avait fait polémique en bousculant un enfant et en tapant sur son téléphone alors qu'il le filmait. On apprenait ensuite que le petit Jacob était autiste et était choqué après l'incident. Quelques mois après, la mère du jeune garçon a donné une interview au Daily Mirror en expliquant que CR7 ne regrettait pas son geste. « Ronaldo n'est pas désolé du tout. Il m'a laissé pleurer et trembler », titre ainsi le quotidien en rapporter les paroles de la mère de famille. Sarah Kelly affirme aussi avoir reçu un coup de téléphone de la star qui a essayé de l'intimider. Enfin, elle ajoute enfin qu'elle veut le poursuivre devant la justice. Affaire à suivre...

Lewandowski et Fati font rêver le Barça

En Espagne, c'est un duo qui fait cette fois les gros titres de la presse. Il s'agit de Robert Lewandowski et d'Ansu Fati qui se partagent la Une de Mundo Deportivo. Le journal se régale déjà de l'alchimie dégagée ces deux attaquants et explique, au passage, qu'ils sont inséparables sur le terrain en match, mais aussi à l'entraînement. Et ce n'est pas Sport qui dira le contraire. Car le duo offensif fait aussi la couverture du quotidien. « Connexion létale », titre ainsi le média, selon qui, ce tandem va marquer les esprits et qui affiche déjà une belle complicité, alors que les deux hommes n'ont encore joué que peu de minutes ensemble. De quoi ravir les fans, mais également leur coach Xavi.

La Juve déjà très critiquée !

En Italie, la Juventus n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) contre la Sampdoria ce lundi soir. Un mauvais résultat qui ne passe pas inaperçu dans les journaux du pays forcément. À l'image de La Gazzetta dello Sport qui titre « sec et Max ». Pour sa deuxième saison après son retour à Turin, Massimiliano Allegri est particulièrement pointé du doigt, le journal au papier rose évoque un « petit jeu » de la Juve, « incapable de prendre les devants ». Même son de cloche en Une de Tuttosport. « C'est tout ? », se demande le quotidien transalpin qui note que les absences de Pogba et Di Maria pèsent dans le jeu de La Vieille Dame. Du côté du Corriere dello Sport, on pense que ce n'est pas « la Juve » qui a joué hier. Le canard italien évoque un « 0-0 décevant ».