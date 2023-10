PL : Burnley arrache sa première victoire de la saison à Luton

Il n’y avait pas que de la Ligue des Champions ce soir… En Angleterre, ça jouait également, avec la fin de cette septième journée de Premier League et un duel entre deux promus, Luton et Burnley, particulièrement mal classés en championnat. Et c’est l’équipe entraînée par Vincent Kompany qui l’a emporté, 2-1, signant son premier succès de la saison.

Peu avant la pause, Foster donnait l’avantage à Burnley (0-1, 45e+2). Après une deuxième période équilibrée, Adebayo égalisait pour Luton (1-1, 84e), mais

Jacob Bruun Larsen signait le but de la victoire pour les Clarets. Suite à ce résultat, Luton pointe à la 17e place du classement de la Premier League. De son côté, Burnley passe 18e et recolle à son rival du soir, alors que les deux équipes compte 4 points.