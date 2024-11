Angel Di Maria juge la situation du PSG en Ligue des Champions

Benfica a réussi une victoire renversante à Monaco hier soir à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions. Menés deux fois au score, les Portugais ont su profiter de l’expulsion de Singo pour revenir au score à chaque fois et même l’emporter 3-2 dans les dernières minutes. Angel Di Maria s’est avéré être un bourreau pour les Asémistes puisque ses deux centres au cordeau ont permis aux siens de faire la différence. Il est devenu à cette occasion le 2e meilleur passeur de l’histoire de la C1, derrière Cristiano Ronaldo. Avec ce succès et une 14e place, Benfica revient bien dans la course à la qualification.

Des 16es ou des 8es de finale que le PSG n’est pas du tout certain de voir. C’est le foot, c’est comme ça. «Parfois, ça marche, parfois non», s’exprime Di Maria sur Canal+ après le match du soir. Interrogé sur la situation de son équipe, l’Argentin assure que son ancienne équipe doit faire confiance au temps. «Paris a beaucoup de joueurs jeunes. Ils doivent grandir. Avant, il y avait beaucoup de stars comme Kylian, Neymar, Ibra, Cavani. Ils ont des joueurs jeunes comme Joao Neves qui jouait à Benfica l’an dernier. Ils ont des jeunes qui doivent grandir. Parfois, c’est bien d’avoir des joueurs plus expérimentés et plus âgés, mais Paris a besoin de temps.»