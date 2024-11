Ligue des Champions : Monaco s’effondre contre Benfica, le LOSC engrange à Bologne

Deux nouveaux clubs français sur le pont en Ligue des Champions. Après les défaites du PSG et de Brest à Munich et à Barcelone, l’AS Monaco et le LOSC pouvaient redorer le blason tricolore. Pour l’AS Monaco, c’était avec la réception du Benfica Lisbonne d’Angel Di Maria. Un adversaire redoutable, et Adi Hütter décidait d’aligner son équipe type, avec Akliouche, Ben Seghir et Golovin pour accompagner Embolo. Le trio se montrait à son avantage assez vite dans la rencontre. Une première situation chaude amenée par un centre d’Akliouche avait mis Trubin sous pression. Puis une sortie de balle de grande classe signée par le duo Golovin-Ben Seghir aboutissait à une frappe de Vanderson, repoussée par le gardien directement sur le milieu russe, qui servait intelligemment Ben Seghir pour l’ouverture du score (1-0, 13e).

Un départ idéal pour les Monégasques qui avait plutôt le mérite de réveiller les Portugais, plus incisifs. Mis sous pression, les joueurs de Hütter perdaient les ballons plus vite, à l’image d’un Lamine Camara qui mettait parfois son équipe en danger. Le club lisboète se montrait plus tranchant dans les duels et embêtait bien plus son adversaire. Mais Di Maria perdait son duel face à Majecki (36e). Dans la foulée, Otamendi ratait de peu le cadre, de la tête. Monaco avait chaud, et l’arbitre également. L’homme en noir, Rade Obrenovic, ne sanctionnait pas Carreras d’un 2e carton jaune, mais en donnait un à Zakaria et Kehrer, qui venaient dénoncer le tacle en retard du latéral gauche. Dans la foulée, Akturkoglu envoyait le même tacle et récoltait un carton jaune… L’ASM reprenait enfin un peu le contrôle en fin de première période après de longues minutes de flottement.

L’AS repartait très fort en deuxième période, et Embolo trouvait le poteau, après un bon ballon d’Akliouche dans la surface (46e). Le club de la Principauté pouvait s’en mordre les doigts, puisqu’il allait offrir un but à Benfica, sur une passe en retrait totalement loupée de Caio Henrique, dont profitait Pavlidis (1-1, 48e) ! Monaco pensait vite réagir avec un but d’Akliouche, lancé par Embolo, mais il était hors-jeu de peu. Le drapeau se levait aussi heureusement pour le but de Benfica inscrit par Bah sur un service de Di Maria pour sanctionner un hors-jeu de Di Maria. Monaco pensait bien s’en sortir, mais l’arbitre frappait encore en cartonnant encore, Singo cette fois, qui était expulsé. On imaginait déjà les déclarations fracassantes des Monégasques sur l’arbitrage en fin de rencontre, quand le duo Mawissa-Magassa surgissait. Centre en retrait du premier, frappe limpide du second, et Monaco reprenait l’avantage (2-1, 67e). Il s’agissait dès lors de tenir bon à 10 contre 11. Mais l’infernal Di Maria allait jouer un mauvais tour aux Monégasques. Un premier ballon déposé sur la tête de Cabral pour l’égalisation (2-2, 84e), puis un autre sur la tête d’Amdouni (2-3, 88e), se rappelant aux (mauvais) souvenirs des supporters de Louis II. En l’espace de quelques minutes, l’AS Monaco passait de 2e du classement à 8e. Espérons que l’ASM ne regrettera pas cette fin de match cauchemardesque au soir de la 8e et dernière journée.

Le LOSC assure

Deuxième club français engagé ce soir, le LOSC se déplaçait sur la pelouse de Bologne, qui n’avait pas encore gagné durant cette phase de la ligue. Pas un déplacement facile pour autant, et Bruno Genesio installait un 4-3-3 solide, avec André, Mukau et Bouaddi dans l’entrejeu, et Zhegrova sur le banc. Le LOSC encaissait un but de l’ancien Toulousain Dallinga, mais ce dernier était finalement signalé hors-jeu. Concentrés et sérieux, les Dogues contenaient de volontaires mais limités Italiens, en manque de talent offensif. Et aussi un poil malchanceux, à l’image de cette relance contrée par deux coéquipiers, qui a offert un bon ballon à David côté gauche. Le Canadien débordait et centrait en retrait pour Mukau, qui s’y reprenait à deux fois pour tromper Skorupski (0-1, 44e).

Le LOSC perdait toutefois sa solidité lors d’un coup-franc tiré par Lykogiannis. Lucumi surgissait au premier poteau pour couper la trajectoire et tromper Chevalier, pour une fois scotché sur sa ligne (1-1, 63e). Un coup de bambou sur les têtes lilloises ? C’était mal connaître le caractère de cette équipe, qui réagissait immédiatement. Fernandez-Pardo débordait côté gauche et centrait en retrait. Qui déboulait pour reprendre victorieusement ? Mukau bien sûr ! Le milieu congolais de 20 ans venait s’offrir son doublé en Ligue des Champions pour redonner l’avantage aux siens (1-2, 66e). Le LOSC a bien tenu jusqu’au bout, malgré un Bologne qui poussait. Les voilà dans le bon wagon, à la 12e place du classement.

Le PSV retourne le Shakhtar

Dans les autres rencontres de la soirée, outre le Liverpool-Real Madrid (dont vous pouvez retrouver les notes), un alléchant Aston Villa-Juventus se disputait en Angleterre. Alléchant sur le principe, beaucoup moins sur le terrain. Handicapée par de nombreuses absences, notamment en attaque, la Vieille Dame s’attachait à bien défendre face à des Villains pas très inspirés. Le premier tir cadré n’intervenait qu’à la 31e minute de jeu. Digne a trouvé la transversale sur un coup-franc, mais on a été loin d’un festival offensif. Aston Villa pensait marquer dans le temps additionnel, mais le but était refusé pour une charge sur Di Gregorio. Le Celtic Glasgow a concédé le nul à domicile contre Bruges, avec d’ores et déjà l’un des buts les plus ridicules de la saison, avec le CSC de Carter-Vickers.

Le Borussia Dortmund n’a pas particulièrement brillé sur la pelouse du Dinamo Zagreb. Il s’en est remis à un coup d’éclat de Bynoe-Gittens en première période et à une tête de Bensebaini en deuxième. Enfin, exploit majeur du Shakhtar Donetsk qui est parti s’imposer sur la pelouse du PSV Eindhoven, pourtant invaincu depuis près de 2 ans sur sa pelouse en Europe ! Un succès acquis en première période, et que l’expulsion de Pedro Henrique en deuxième mi-temps n’a pas mis en danger.

Le classement complet de la Ligue des Champions

Les résultats de 21h :