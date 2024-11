LdC : Angel Di Maria meilleur passeur de tous les temps !

Angel Di Maria est encore au top. Et s’il a raccroché les crampons au niveau international, c’est pour mieux se concentrer sur son travail avec le Benfica Lisbonne. Et on l’a vu ce soir face à Monaco, l’Argentin de 36 ans en a encore sous la semelle. Dans tous les bons coups, il a délivré 2 passes décisives en fin de rencontre, à destination de Cabral puis Amdouni, pour offrir la victoire à son équipe.

Et avec ces 2 assists, le voilà qui décroche le titre de meilleur passeur de l’histoire de la Ligue des Champions, rien que cela ! Il devance Cristiano Ronaldo, avec le même nombre de passes décisives (41) mais Di Maria les a adressées en moins de matches (112 matches vs 183 pour CR7). Messi complète le podium avec 40 assists.