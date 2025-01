Inter Milan - AS Monaco: les compositions officielles

L’AS Monaco se déplace sur la pelouse de l’Inter Milan ce mercredi à 21h, dans le cadre de la huitième journée de Ligue des Champions. Les Nerazzurri s’organisent en 3-5-2 avec Sommer aux cages. Bastoni, De Vrij et Pavard sont en défense. Au milieu de terrain, on retrouve Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella et Dumfries. Martinez et Thuram vont animer l’attaque milanaise.

Les Monégasques s’articulent en 4-2-3-1 avec Majecki aux cages. En défense, on retrouve Mawissa, Salisu, Kehrer et Vanderson. Camara et Zakaria sont au milieu de terrain. Minamino, Golovin et Akliouche vont épauler Embolo, qui est placé à la pointe de l’attaque.

Les compositions:

Inter Milan: Sommer - Bastoni, De Vrij, Pavard - Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries - Martinez, Thuram

AS Monaco: Majecki - Mawissa, Salisu, Kehrer, Vanderson - Camara, Zakaria - Minamino, Golovin, Akliouche - Embolo