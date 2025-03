LdC : le Real Madrid remporte le premier round face à l’Atlético !

Le grand soir était arrivé. Dans un Santiago Bernabéu en liesse, on avait droit à un superbe derby madrilène pour ce huitième de finale aller de la plus belle des compétitions européennes. Pour ce match face au voisin rojiblanco, qui est par ailleurs devant au classement en Liga, Carlo Ancelotti était privé de Jude Bellingham et de Dani Ceballos, mais retrouvait Fede Valverde. Pour le reste, c’était assez classique, avec le trio Vinicius-Mbappé-Rodrygo aux avant-postes. On notera aussi la présence de Camavinga et de Tchouaméni dans l’entrejeu. En face, Diego Simeone sortait aussi une composition type, sans Koke ceci dit, mais avec ce joli duo Alvarez-Griezmann devant.

Et la rencontre démarrait très bien pour les Merengues, puisque sur la première opportunité du match, Rodrygo, à droite, prenait le meilleur sur Galan, repiquait, puis enchaînait sur une superbe frappe poteau opposé qui terminait sa course au fond des filets (1-0, 4e). Golazo ! Démarrage parfait pour les Merengues, face à des Colchoneros cueillis à froid. Par la suite, c’était plutôt équilibré, avec un Atlético qui avait redoublé d’intensité, même si Vinicius voyait Gimenez s’interposer pour couper sa frappe dans la surface (12e). Simeone, inexplicablement seul dans la surface, ratait sa reprise de volée (17e), signe que même si le Real dominait, l’Atlético avait de quoi inquiéter les Merengues si ces derniers n’étaient pas concentrés. Vinicius tentait sa chance de loin, mais c’était bien capté par Oblak (22e). Giuliano Simeone, sur le flanc droit, mettait un centre en puissance sauvé par Valverde, alors que Lino attendait pour pousser le ballon au fond (27e). Julian Alvarez, qui montait en puissance, a finalement bien fait des siennes. Côté gauche de la surface, il décochait un superbe enroulé qui se logeait dans la lucarne opposée, touchant le montant avant de finir au fond (1-1, 32e). But exceptionnel pour l’Argentin.

Brahim Diaz a fait ce que Mbappé et Vinicius Jr n’ont pas réussi à faire

De quoi rééquilibrer encore les débats, et les Colchoneros s’offraient même des séquences de possession assez longues. La première période terminait d’ailleurs sur un rythme assez morne, avec deux formations qui ne voulaient pas prendre de risque et se découvraient assez peu, avec comme seule situation intéressante une frappe de Valverde à angle fermé facilement captée par Oblak (45e). Il fallait noter la prestation assez indigeste de Mbappé, qu’on n’avait pratiquement pas vu sur ce premier acte. Au retour des vestiaires, l’Atlético s’emparait du cuir, mais c’est bien Brahim Diaz qui allait faire parler la poudre. Trouvé par Mendy et pourtant entouré de Rojiblancos, le Marocain feintait puis frappait poteau opposé, imparable pour Oblak (2-1, 55e). C’était pratiquement la première fois que le Real Madrid mettait le pied dans la surface rivale en deuxième période.

Les Colchoneros réagissaient vite et Griezmann voyait Courtois sortir une belle parade pour éviter l’égalisation, allant très vite au sol (60e). Derrière, Giménez tentait sa chance avec une demi-volée qui passait au-dessus du cadre (61e). La rencontre commençait ensuite à se hacher de façon conséquente, avec des interruptions assez fréquentes. Ce qui faisait forcément les affaires du Real Madrid, avec un Atlético qui sortait un peu de son match. Griezmann, pas au top ce soir, était remplacé par Le Normand (70e). Le chrono défilait, et les Merengues contrôlaient bien le match. L’entrée de Modric avait fait du bien au niveau du contrôle du jeu, il faut le dire. L’Atlético donnait même l’impression de se satisfaire de cette courte défaite, et la rencontre s’est terminée sur cette victoire 2-1 en faveur du Real Madrid alors que dans le temps additionnel, Vinicius et Modric auraient pu faire le break. Rendez-vous au Metropolitano dans une semaine !