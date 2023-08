OM : Pablo Longoria répond à Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

À 34 ans, et après une petite saison passée à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a fait son retour à l’Inter. Un come-back réalisé non sans une pointe d’amertume. Auteur de 18 buts et de 3 passes décisives en 44 matches avec l’OM, le Chilien a longtemps laissé planer le mystère sur son avenir avant d’annoncer son retour chez les Nerazzurri. Et à cette occasion, il a envoyé un tacle à la direction marseillaise.

«Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois, la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte». Présent aux côtés de Joaquin Correa dans le cadre de la présentation du joueur argentin, Longoria n’a pas échappé aux questions sur ce dossier. Et voici sa réponse.

À lire

OM : Pablo Longoria laisse la porte ouverte pour Azzedine Ounahi

Longoria transparent sur le cas Sanchez

« Je tiens à remercier Alexis Sanchez pour tout ce qu’il nous a donné la saison dernière. Je remercie qu’un joueur de son niveau ait cru dans notre projet. Il nous a beaucoup donné, beaucoup aidé. À dire la vérité, je n’ai que des remerciements à lui faire. Comme dirigeant, on est obligé de prendre des décisions. Il y a eu un changement de coach, un collectif. Et comme dirigeant, toutes les décisions prises le sont en consensus. On a analysé l’équipe, les besoins dans le secteur offensif. Le foot est un sport collectif, pas individuel », a-t-il déclaré, avant d’expliquer le fond de sa pensée.

La suite après cette publicité

« Il faut chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs du secteur offensif. Une fois cette analyse faite, on a voulu faire notre secteur offensif avec Aubameyang, Vitinha, Correa, Ndiaye. On a dû prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C‘est vrai qu’on a analysé la position d’Alexis, mais on a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif. (…) Jusqu’au dernier temps, il y avait l’idée de voir s’il pouvait être complémentaire. On a abandonné la piste Alexis, durant les dernières semaines. C’était toujours un sujet, parce qu’il y a toujours la tentation avec un joueur de ce niveau. » Mais la page a définitivement été tournée.