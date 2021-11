Serie A : l'Atalanta coule Venise, la Fiorentina roule sur la Sampdoria

En ouverture de la 15ème journée de Serie A, l'Atalanta et la Fiorentina font le plein de points et de confiance. À Bergame, les hommes de Gian Piero Gasperini ont joué dans un fauteuil face à Venise et c'est Mario Pašalić, comme bien souvent cette saison (19 apparitions, 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avant ce match), qui a plié l'affaire en première mi-temps en l'espace de cinq minutes (7e, 12e). La ballade vénitienne s'est poursuivie dans le second acte, avec une réalisation de Teun Koopmeiners (3-0, 57e), puis Luis Muriel a touché le poteau gauche (62e), et Pašalić s'est finalement offert un triplé (4-0, 68e). Avec cette démonstration de force, l'Atalanta met la pression sur l'Inter et Milan, qui jouent demain.

La suite après cette publicité

Tandis que dans l'autre match de la soirée, la Fiorentina, après avoir concédé l'ouverture du score signée Manolo Gabbiadini (1-0, 15e), a déroulé au stade Artemio Franchi de Florence contre la Sampdoria. José Callejón a vite égalisé (1-1, 23e), puis le serial buteur Dušan Vlahovic a mis la Viola devant moins de dix minutes plus tard (2-1, 32e), avant que Riccardo Sottil, passeur décisif sur le premier but florentin, n'ajoute également son nom au tableau d'affichage juste avant la pause (3-1, 45e). Au passage, Vlahovic a accroché un record en devenant le quatrième joueur non-Italien à marquer 29 buts sur une seule année civile en Serie A, après Cristiano Ronaldo (33) en 2020, Gonzalo Higuaín (30) en 2016 et Hernán Crespo (30) en 2001. La Fiorentina est provisoirement sixième, la Samp quinzième, juste devant Venise.

Les résultats des matches de 18h30 :

Atalanta 4 - 0 Venezia : Pašalić (7e, 12e, 68e), Koopmeiners (57e) pour Atalanta.

- 0 Venezia : Pašalić (7e, 12e, 68e), Koopmeiners (57e) pour Atalanta. Fiorentina 3 - 1 Sampdoria : Gabbiadini (15e) pour la Sampdoria ; Callejón (23e), Vlahovic (32e), Sottil (45e) pour la Fiorentina.

Le classement de la Serie A