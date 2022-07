Robert Lewandowski révèle les coulisses de son arrivée au Barça !

La suite après cette publicité

S'il manque l'officialisation qui arrivera très prochainement, le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone ne fait plus l'ombre d'un doute. Le club catalan a trouvé un accord de principe avec le Bayern Munich pour l'arrivée de l'attaquant polonais. S'engageant avec les Blaugranas jusqu'en juin 2026, le joueur qui fêtera ses 34 ans le 21 août prochain s'offre un nouveau défi après avoir passé 8 saisons en Bavière. Auteur de 344 buts et 72 offrandes en 375 matches sous la tunique bavaroise, Robert Lewandowski s'est entretenu pour Bild sur sa fin d'aventure avec le Rekordmeister et non sans émotion.

«Ce fut la décision la plus difficile de ma vie»

«Il n'y avait pas de temps pour un adieu convenable. Tout devait se passer très rapidement et spontanément. J'ai dit : "les gars, merci beaucoup. Tout sera terminé aujourd'hui. Nous avons écrit l'histoire ensemble, je ne l'oublierai jamais !"», a-t-il expliqué sur son départ soudain du Bayern Munich. Un départ soudain et un mercato agité que Robert Lewandowski n'a pas très bien vaincu : «ces dernières semaines ont été difficiles. Ce n'est pas facile pour moi de trouver les bons mots. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête en ce moment. Dernièrement, j'ai essayé de rester détendu, pour profiter des vacances avec ma famille.» Désormais pleinement concentré sur le FC Barcelone, il va découvrir un nouveau championnat après la Pologne et l'Allemagne et un nouveau mode de vie.

«Je voulais jouer dans une autre ligue que la Bundesliga, j'avais pris cette décision depuis longtemps. Mais je dois souligner que ce fut la décision la plus difficile de ma vie. Je voulais vivre ailleurs, découvrir quelque chose de nouveau avec ma famille. Ma fille Klara commencera l'école l'année prochaine, nous avons dû prendre cette décision. Si ce n'est pas maintenant, cela n'aurait probablement jamais été possible. Cette opportunité, c'est une fois dans une vie», a-t-il poursuivi. Saisissant la possibilité d'offrir un nouvel élan à sa carrière, Robert Lewandowski a ensuite évoqué ses ambitions avec les Catalans.

Un transfert qui convient à tout le monde

Il a notamment parlé de sa rencontre à Ibiza avec Xavi qui l'a convaincu dans sa décision : «c'était en fait par hasard. Mais nous avons tout de suite eu une bonne alchimie, il m'a dit : "je t'attendrai". Xavi m'a dit que nous travaillerions bien ensemble et que nous pouvions accomplir beaucoup de choses. Il a un plan clair pour ramener Barcelone au sommet. Barcelone a eu des problèmes la saison dernière. Mais le club a un potentiel incroyable et a fait de bons transferts maintenant. Je pense que le club est sur la bonne voie. Mon objectif est très clair pour atteindre les sommets avec le Barça et gagner des trophées.»

Malgré de nombreuses tensions dans le transfert de Robert Lewandowski, ce dernier est satisfait de l'issue du dossier avec son transfert en Catalogne et une belle somme récoltée par la formation allemande. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2020 a insisté sur le fait que les différentes parties sont désormais satisfaites : «comme je l'ai dit, les deux parties ont fait des choses qui n'étaient pas nécessaires. Mais peut-être que certaines choses devaient se produire pour que le transfert soit possible à la fin. Je pense que les deux parties sont heureuses maintenant. Le Bayern a beaucoup d'argent et je peux aller à Barcelone. Cela a été un chemin long et difficile, mais je pense qu'à la fin, nous pourrons tous nous regarder dans les yeux.»