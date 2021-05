Comment bien gérer physiquement l'intersaison

La fin des championnats a marqué le début des vacances pour les footballeurs. Cependant, l’intersaison peut à la fois être une période propice pour récupérer, pour progresser mais également pour se désentraîner. Voici donc comment bien gérer son intersaison.

Après une saison 2020-2021 particulièrement épuisante tant physiquement que mentalement en raison du contexte sanitaire qui a contribué à une multiplication de matches rapprochés, les joueurs de football professionnels ont bien mérité leur mois de vacances avant d’enchaîner avec la nouvelle saison.

Mais qui dit période de vacances ne dit pas forcément arrêt total d’une activité physique car cela peut provoquer un désentraînement, qui pourrait avoir des répercussions lors de la reprise. La planification de l’entraînement physique pendant les vacances est donc essentielle.

Comment récupérer sans se désentraîner ?

La priorité pour tous les joueurs de football professionnels après cette saison éprouvante, c’est de récupérer. De recharger les batteries d’un point de vue physique et mental. Nous avons indiqué dans un précédent article comment bien récupérer après un match. La logique pendant l’intersaison est légèrement différente car il n’y a pas de contexte de compétition ni la nécessité de recharger rapidement les batteries avant une nouvelle échéance.

La récupération d’après-saison consiste majoritairement à: 1) soigner ses pépins physiques, c’est pourquoi certains joueurs profitent de cette période pour se faire opérer suite à une blessure persistante, 2) se vider l’esprit. Mais vu que les joueurs sont soumis à des contraintes très fortes durant la saison, leur corps s’est adapté pour répondre à ces contraintes et une période prolongée d’inactivité peut rapidement mettre à mal ces adaptations et faire régresser.

C’est ce que l’on appelle le désentraînement ou le déconditionnement, soit une phase où le joueur va perdre en qualité musculaire, en qualité aérobie (endurance) et où il sera donc plus fragile, moins performant et plus vulnérable aux blessures. Le désentraînement peut s’effectuer de manière très rapide (parfois une semaine) et c’est pourquoi maintenir une légère activité en force et en endurance pendant la trêve est conseillée.

« Par rapport à la dureté de la dernière saison, je pense que les joueurs peuvent couper pendant une semaine complète, mais en réalisant idéalement des soins, comme des massages par exemple, et une activité physique comme le yoga. Dès la deuxième semaine de vacances, ils vont pouvoir recommencer l’entraînement en douceur avec un travail aérobie, via des footings d’une heure à faible intensité, mais aussi du travail de mobilité et du renforcement musculaire mais toujours de manière légère et progressive. À partir de la troisième semaine off, du travail spécifique avec ballon et plus intense peut être réalisé juste avant la reprise en club », indique le préparateur physique Gady Buissereth.

Du cas par cas

La planification d’un programme d’entraînement pendant l’intersaison dépend de plusieurs facteurs et elle ne peut pas être similaire d’un joueur à l’autre. Le préparateur physique Gady Buissereth explique: « il faut prendre en compte la situation personnelle des joueurs. C’est du cas par cas. Un titulaire qui a disputé plus de 40 matches dans la saison n’aura logiquement pas le même programme d’entraînement durant la trêve qu’un remplaçant qui a disputé 15 matches seulement et qu’un autre joueur qui aura été souvent blessé. La programmation de l’entraînement sera aussi différente selon l’activité et les besoins réels du joueur sur le terrain mais aussi de son âge. On ne va pas programmer la même chose à N’Golo Kanté et à Mauro Icardi. »

Il peut être tentant pour un joueur de profiter de la trêve pour se transformer physiquement en programmant un travail spécifique de musculation. Mais comme indiqué dans notre précédent article sur le sujet, ces séances d’entraînement doivent être bien encadrées et réfléchies pour que le joueur conserve ses qualités de vitesse et/ou d’endurance lors de son renforcement musculaire. « Se renforcer musculairement pour le football, c’est essentiel car c’est ce qui permet justement de mieux encaisser les charges et les contraintes mécaniques que vous allez rencontrer pendant les matches. Plus vous serez fort, plus vous serez résistant face aux blessures », rappelle le préparateur physique. Qui ajoute: « Mais ce renforcement musculaire durant l’intersaison n’a d’intérêt que s’il est bien programmé car il ne faut pas oublier que la présaison en club reprendra fin juin/début juillet et qu’elle sera intense. Il ne faut pas que le joueur arrive épuisé lors de la reprise des entraînements collectifs. »

En réalité, cette période sans compétition est particulièrement propice pour les joueurs qui n’ont pas beaucoup joué la saison précédente. Avec trois semaines voire un mois de préparation physique en plus que les autres membres de l’effectif, le joueur qui revient de blessure se met toutes les chances de son côté pour revenir à un haut niveau de forme dès la reprise des entraînements collectifs. C’est d’ailleurs pourquoi Virgil Van Dijk a préféré tirer un trait sur l’Euro 2020, car disputer une compétition très intense émotionnellement et physiquement parlant aurait été un risque considérable pour lui en vue de la saison à venir, sachant que son dernier match remonte à octobre 2020.

Quid des joueurs amateurs ?

Pour les joueurs amateurs, qui ont vu leur saison stoppée net à cause de la pandémie de Covid-19, et dont la reprise des entraînements s’effectuera fin juillet/début août voire début septembre pour certaines équipes, la planification des entraînements pendant l'intersaison sera évidemment totalement différente.

« Les joueurs amateurs ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les joueurs professionnels. Ils ont beaucoup plus de temps pour travailler durant l’été et je dirais même que ce travail est nécessaire au vu de l’arrêt précoce des championnats la saison dernière. Certains devront complètement se remettre à niveau et l’intersaison sera parfaite pour faire du travail en profondeur et pour vraiment progresser athlétiquement pendant un voire deux mois avant la reprise des entraînements. Mais là encore, le travail doit être bien planifié par un préparateur physique. C’est aussi très important de maintenir un travail intégré, soit du travail technique avec ballon et de faire des oppositions si possible », précise Gady Buissereth.

Après cette saison particulière et frustrante, le football devrait reprendre dans des conditions normales à la rentrée. L’intersaison n’aura jamais été aussi importante et cruciale pour repartir sur de bonnes bases. Aux joueurs, amateurs comme professionnels, d’en profiter et d’optimiser ce temps pour se préparer sérieusement et progressivement pour le retour à la compétition avec des séances hebdomadaires, tout en planifiant des temps complets de repos pour s’aérer l’esprit. C’est la clé d’une intersaison réussie.