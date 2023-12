LdC : la folle anecdote de Drogba sur le sacre de Chelsea en 2012

Dans un long entretien accordé à Canal +, Didier Drogba est revenu sur les moments forts de sa carrière. L’occasion pour l’attaquant ivoirien d’évoquer l’un de ses plus beaux souvenirs, lors de la finale de la Ligue des champions remportée par Chelsea contre le Bayern Munich en mai 2012 (1-1, 4-3 aux tirs au but). Une séance de tirs au but décisive où l’ancien buteur des Blues avait notamment hésité à tenter une panenka…

«Et si je faisais une panenka ? Et après je me suis dit, non, non, non, tu es fou. Pas là, pas là. Pourtant j’en avais envie mais deux mois avant j’avais raté mon penalty en finale de la CAN», a tout d’abord avoué l’Ivoirien de 45 ans et de détailler son penalty décisif : «(l’objectif, ndlr), c’est d’arriver à lire la course d’élan des tireurs, c’est ce qu’il m’a quelque part forcé à réduire ma prise d’élan et faire deux pas ou trois pas à peine et marquer un temps d’arrêt pour qu’il puisse bouger avant que je ne tire».