Barcelone - Bayern : les compositions officielles

À moins d'un miracle, Barcelone va jouer pour l'honneur ce soir dans cette superbe affiche de Ligue des champions opposant dans le Groupe C les Blaugranas, 3es (4 pts), au Bayern Munich, premier du groupe (12 pts). L'Inter, qui démarrait son match face à Plzen à 18h45 et menait 2-0 à la pause, s'assurera au minimum la 2e place ce soir en cas de succès, faisant basculer les Catalans en Ligue Europa. Le Bayern peut lui continuer son sans-faute avec une 5e victoire, synonyme de 1ère place garantie.

Pour cette affiche, Xavi aligne un 4-3-3 avec Bellerin qui fait son retour dans le couloir droit. Marcos Alonso passe défenseur central aux côtés de Koundé, et laisse son côté gauche à Balde. Kessié, Busquets et De Jong sont derrière le trio Dembélé - Lewandowski - Pedri. Pour le Bayern, Choupo-Moting enchaîne en pointe, devant Gnabry, Musiala et Mané. De Ligt et Upamecano forment la charnière devant Ulreich dans les buts.

Suivez cette rencontre en direct commenté !

Les compositions :

Barcelone : Ter Stegen - Bellerin, Koundé, Marcos Alonso, Balde - Kessié, Busquets (cap.), De Jong - Dembélé, Lewandowski, Pedri

Bayern Munich : Ulreich - Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich (cap.), Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

